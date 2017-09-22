Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в 2018 году

Источник: ТАСС

В четверг, 21 сентября, российская делегация передала руководству Международного бюро выставок в Париже досье в поддержку кандидатуры Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

«Важной частью переговоров (делегации Свердловской области в Париже — прим. ТАСС) стало обсуждение дальнейших шагов и подготовка к участию в 162-й сессии Генеральной ассамблеи, а также визит инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года», — говорится в сообщении.

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По данным департамента, инспекция выезжает в каждый город-кандидат для ознакомления с инфраструктурой, осматривает площадки для проведения выставки или проект выставочного центра, изучает транспортную доступность к нему и номерной фонд гостиниц города.

В департаменте уточнили, что уже созданы организационный и заявочный комитеты ЭКСПО-2025. «Кроме того, в соответствии с требованиями Международного бюро выставок получены письма-гарантии Совфеда, Министерства внутренних дел России, Российской академии наук о поддержке проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге», — приводит департамент слова губернатора Евгения Куйвашева.