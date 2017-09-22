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18:02 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов прокомментировал поручения Владимира Путина по развитию региона

Антон Алиханов прокомментировал поручения, которые дал президент Владимир Путин по время встречи с избранными главами субъектов России.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Владимир Владимирович поручил не затягивать историю с Приморским кольцом. Мы обсудили это с коллегами, будем объявлять в скором времени торги на перепроектирование, на актуализацию предметно-сметной документации, надеюсь, быстро все сделаем, передадим в Минтранс, чтоб начинали строительство. Что касается Северного обхода, договорились с Минфином. Скорей всего у нас будут средства, которые мы запросили в этом году, дополнительно в следующем, и сейчас будем работать с подрядчиками, тем более что мы выезжали, видели, что он строится с опережающими темпами. Будем просить подрядчика, чтобы строил еще быстрее.

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