Антон Алиханов прокомментировал поручения Владимира Путина по развитию региона
Антон Алиханов прокомментировал поручения, которые дал президент Владимир Путин по время встречи с избранными главами субъектов России.
Антон Алиханов прокомментировал поручения, которые дал президент Владимир Путин по время встречи с избранными главами субъектов России.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Владимир Владимирович поручил не затягивать историю с Приморским кольцом. Мы обсудили это с коллегами, будем объявлять в скором времени торги на перепроектирование, на актуализацию