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15:58 (мск), источник: Sputnik.md

«Огненный щит-2017»: Додон посетил учения на полигоне в Бульбоака

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами присутствовал на военных учениях «Scutul de foc 2017» (Огненный щит), проходящих на военной учебной базе национальной армии в Бульбоака.

Источник: Sputnik.md

«Цель учений состоит в повышении уровня подготовки состава артиллерийских подразделений национальной армии для выполнения боевых задач», — отметил Додон на своей странице в Facebook.

Как отметил президент, он ознакомился с деятельностью генерального штаба артиллерийского батальона и командно-наблюдательного пункта артиллерийского батальона по проведению боевых операций. Также лидер республики присутствовал при стрельбах, которые проводились военнослужащими для оценки степени подготовки артиллерийских систем, военной техники, а также оборудования связи артиллерийских подразделений.

«Высоко оцениваю уровень подготовки, проявленный молдавскими военнослужащими, несмотря на плачевную ситуацию, в которой находятся в настоящее время вооруженные силы, а также министерство обороны, благодаря евроунионистскому правлению», — отметил Додон.

По его словам, необходимо модернизировать нашу армию, нужно провести реформы, чтобы армия соответствовала современным требованиям.

«Все это возможно лишь при условии профессионального руководства… Вместе с тем, необходимо учитывать, что Республика Молдова является нейтральным государством, и мы не хотим ни с кем воевать», — сказал Додон.

Молдавско-румынские учения «Огненный щит» завершаются 22 сентября. В августе на базе в Бульбоака, которая находится в нескольких километрах от Кишинева, прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer.

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