«Огненный щит-2017»: Додон посетил учения на полигоне в Бульбоака

Источник: Sputnik.md

«Цель учений состоит в повышении уровня подготовки состава артиллерийских подразделений национальной армии для выполнения боевых задач», — отметил Додон на своей странице в Facebook.

Как отметил президент, он ознакомился с деятельностью генерального штаба артиллерийского батальона и командно-наблюдательного пункта артиллерийского батальона по проведению боевых операций. Также лидер республики присутствовал при стрельбах, которые проводились военнослужащими для оценки степени подготовки артиллерийских систем, военной техники, а также оборудования связи артиллерийских подразделений.

«Высоко оцениваю уровень подготовки, проявленный молдавскими военнослужащими, несмотря на плачевную ситуацию, в которой находятся в настоящее время вооруженные силы, а также министерство обороны, благодаря евроунионистскому правлению», — отметил Додон.

По его словам, необходимо модернизировать нашу армию, нужно провести реформы, чтобы армия соответствовала современным требованиям.

«Все это возможно лишь при условии профессионального руководства… Вместе с тем, необходимо учитывать, что Республика Молдова является нейтральным государством, и мы не хотим ни с кем воевать», — сказал Додон.