Парламент Кыргызстана принял в первом чтении договор о границе с РУз
Договор по 85 процентам госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном был подписан в Бишкеке во время госвизита Мирзиёева в Кыргызстан.
Договор по 85 процентам госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном был подписан в Бишкеке во время госвизита Мирзиёева в Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законопроект «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о
5 сентября в Бишкек глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заключили договор, описывающий 85 процентов
Кроме того лидеры стран подписали ряд других двусторонних договоров.
Ответный визит в Ташкент Атамбаев намерен совершить в октябре.
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