Парламент Кыргызстана принял в первом чтении договор о границе с РУз

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законопроект «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

5 сентября в Бишкек глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заключили договор, описывающий 85 процентов кыргызско-узбекской госграницы. Протяженность госграницы составляет более 1370 километров.

Кроме того лидеры стран подписали ряд других двусторонних договоров.

Ответный визит в Ташкент Атамбаев намерен совершить в октябре.