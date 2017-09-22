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18:51 (мск), источник: Sputnik

Парламент Кыргызстана принял в первом чтении договор о границе с РУз

Договор по 85 процентам госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном был подписан в Бишкеке во время госвизита Мирзиёева в Кыргызстан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законопроект «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

5 сентября в Бишкек глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заключили договор, описывающий 85 процентов кыргызско-узбекской госграницы. Протяженность госграницы составляет более 1370 километров.

Кроме того лидеры стран подписали ряд других двусторонних договоров.

Ответный визит в Ташкент Атамбаев намерен совершить в октябре.

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