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19:31 (мск), источник: РИА Новости

На ГА ОНН премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны

ООН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

Источник: AP 2017

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова
Павел Филип
Премьер-министр Молдавии

Таким образом, премьер-министр поднял в Генеральной Ассамблее тему, которую правительство страны рассчитывает вынести на рассмотрение нынешней сессии ГА ООН отдельным пунктом.

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Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на 72-ю сессию ГА ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона». В секретариате председателя Генассамблеи сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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17 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Костенко
С какого числа Приднестровье - Молдавией стало???
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