На ГА ОНН премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны

Источник: AP 2017

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова Павел Филип Премьер-министр Молдавии

Таким образом, премьер-министр поднял в Генеральной Ассамблее тему, которую правительство страны рассчитывает вынести на рассмотрение нынешней сессии ГА ООН отдельным пунктом.

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Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на 72-ю сессию ГА ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона». В секретариате председателя Генассамблеи сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».