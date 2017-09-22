Лавров сравнил США и КНДР с детьми в детском саду

«Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить», — заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.