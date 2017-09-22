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21:26 (мск), источник: Ведомости

Лавров сравнил США и КНДР с детьми в детском саду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний с поведением детей в детском саду.

Источник: AP 2017
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«Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить», — заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США уничтожат КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для мировой безопасности.

Ким Чен Ын в свою очередь в пятницу пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении Соединенных Штатов.

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