Суд назначил Саакашвили штраф за незаконное пересечение украинской границы

Источник: РИА Новости

Государственная пограничная служба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за «незаконное пересечение границы». Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании решения Мостиского суда запустить механизм выдворения политика с Украины как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

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«Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан составляет 3400 гривен», — заявил Билоус в ходе судебного заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы. По его утверждениям, при обыске правоохранители украли его паспорт. В украинской полиции это заявление опровергли. Адвокат политика подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения его экстрадиции в Грузию.