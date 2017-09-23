Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп разбил мечты Порошенко
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
09:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский губернатор попросил президента о реструктуризации бюджетных кредитов регионов

Алексей Гордеев попросил президента Владимира Путина реструктурировать бюджетные кредиты субъектов РФ. Обращение прозвучало во время заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах РФ в Ульяновске в пятницу, 22 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской области заверил президента, что реструктуризация кредитов «позволит существенно расширить программы, выполнить прямые социальные обязательства и модернизировать инфраструктуру, которая обеспечивает качество жизни граждан».

— Некоторое время назад вы проводили совещание с участием губернаторов, и тогда было принято очень важное решение по замещению наших обязательств и так называемых коммерческих долгов на бюджетные кредиты, — напомнил Алексей Гордеев. — Это позволило нам существенно снизить долговую нагрузку. Но это все-таки полшага. Просьба такая — это просьба всех губернаторов — сделать таким образом, чтобы реструктурировать наши бюджетные долги.

Владимир Путин отметил, что вопрос «приобрел острый характер»: 31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов. Президент добавил, что объем задолженности при этом сокращается, потому что «собственные доходы населения растут». На 1 января 2017 года общий объем составлял 2,3 трлн рублей, однако к сентябрю снизился на 2,7%. Тем не менее, темпы сокращения невелики.

— С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет. Для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет. Причем в первые два года действия программы я попросил правительство заложить максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно, — рассказал Владимир Путин.

Такой график позволит субъектам РФ за два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Президент добавил, что для субъектов, которые в 2018—2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, предусмотрят дополнительную льготу. Она будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет. По мнению Владимира Путина, «фактически это помощь дополнительная регионам со стороны федерального бюджета». У субъектов высвобождаются деньги и появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач.

По поручению президента правительство до конца октября 2017 года рассмотрит все аспекты реструктуризации бюджетных кредитов и проведет необходимую работу с регионами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Главный метеоролог области: «Температура в Воронеже будет выше нормы до октября»
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Названа главная польза недосыпания
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь