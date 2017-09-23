Воронежский губернатор попросил президента о реструктуризации бюджетных кредитов регионов

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской области заверил президента, что реструктуризация кредитов «позволит существенно расширить программы, выполнить прямые социальные обязательства и модернизировать инфраструктуру, которая обеспечивает качество жизни граждан».

— Некоторое время назад вы проводили совещание с участием губернаторов, и тогда было принято очень важное решение по замещению наших обязательств и так называемых коммерческих долгов на бюджетные кредиты, — напомнил Алексей Гордеев. — Это позволило нам существенно снизить долговую нагрузку. Но это все-таки полшага. Просьба такая — это просьба всех губернаторов — сделать таким образом, чтобы реструктурировать наши бюджетные долги.

Владимир Путин отметил, что вопрос «приобрел острый характер»: 31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов. Президент добавил, что объем задолженности при этом сокращается, потому что «собственные доходы населения растут». На 1 января 2017 года общий объем составлял 2,3 трлн рублей, однако к сентябрю снизился на 2,7%. Тем не менее, темпы сокращения невелики.

— С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет. Для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет. Причем в первые два года действия программы я попросил правительство заложить максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно, — рассказал Владимир Путин.

Такой график позволит субъектам РФ за два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Президент добавил, что для субъектов, которые в 2018—2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, предусмотрят дополнительную льготу. Она будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет. По мнению Владимира Путина, «фактически это помощь дополнительная регионам со стороны федерального бюджета». У субъектов высвобождаются деньги и появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач.