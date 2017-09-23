Мирзиёев предложил открыть в Узбекистане представительство Верховного комиссара ООН по правам человека

Источник: Podrobno.uz

Об этом накануне на заседании Международного пресс-клуба рассказал директор Национального центра по правам человека (НЦПЧ) Акмаль Саидов.

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По словам Саидова, такое предложение узбекский лидер сделал на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном. Инициатива прозвучала в связи с 70-летием (в 2018 году — ред.) принятия Всеобщей декларации прав человека.

В данном контексте глава НЦПЧ отметил, что раньше по сложившемуся стереотипу закрытость Узбекистана больше всего показывала правозащитная сфера. Сегодня же ситуация переломилась.

«Сейчас Узбекистан не в позиции обороняющегося: раньше нас критиковали, мы оборонялись и отвечали. А сегодня Узбекистан выходит с инициативами в области прав человека не только национального уровня, но и глобального масштаба», — отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что президент выступил еще с одной инициативой в этой сфере, предложив открыть в Узбекистане официальное представительство Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы наладить самые прямые связи.

Все это, резюмировал Саидов, говорит о том, что Узбекистан становится открытой, равной и конструктивной страной, которая готова обсуждать самые щепетильные вопросы, касающиеся прав человека.