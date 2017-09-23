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10:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В новом составе, под новую музыку: Дума Владивостока V созыва начала работу

Фоторепортаж с первого заседания.

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Владивосток, 23 сентября, PrimaMedia.

Дума Владивостока V созыва провела первое заседание в новом составе в пятницу, 22 сентября. Работу в представительном органе обновленный корпус городских депутатов начинал под музыку гимна Владивостока, который впервые открывал заседание гордумы. ИА PrimaMedia публикует лучшие кадры с торжественного мероприятия.

Депутаты Думы Владивостока V созыва:

Фракция «Единая Россия» (22 депутата).

Андрей Брик, Елена Новицкая, Владимир Исаков, Николай Голояд, Людмила Таран, Роза Чемерис, Виктор Федоров, Денис Русинов, Сергей Бочин, Наталья Войновская, Евгений Тесленко, Роман Санклер, Кирилл Григорьев, Александр Щербаков, Василиса Сысоева, Станислав Примаченко, Евгений Пименов, Артур Ахоян, Лилия Полозова, Дмитрий Поташев, Денис Валишин, Виктор Аблапов.

Фракция КПРФ (9 депутатов).

Евгений Ляшенко, Геннадий Куликов, Надежда Телелюева, Александр Шукевич, Наталья Кочугова, Сергей Белов, Тахир Ибашев, Александр Глебов, Иван Галубка.

Фракция ЛДПР (2 депутата).

Василий Васильев, Алексей Викдоров.

«Справедливая Россия» (1 депутат).

Руслан Галицкий.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Елена Демидова.

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