Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»

Источник: AP 2017

Американский лидер добавил, что принять меры относительно КНДР должны были предыдущие президенты США. «С Человеком-ракетой должно было быть покончено давным-давно. Мы не можем позволить всяким психам запускать свои ракеты направо и налево», — сказал он.

Разделаться с ним необходимо было еще Клинтону или Обаме. Но это придется сделать мне, потому что мы должны сделать это. Коротышка с ракетой, мы действительно это сделаем, поскольку у нас нет выбора. Дональд Трамп Президент США

Ранее в пятницу Трамп написал в своем Twitter, что Ким Чен Ын находится не в своем уме. «Северокорейский Ким Чен Ын, очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей», — сказано в твите Трампа. Президент США добавил, что лидеру КНДР придется столкнуться с «беспрецедентными сложностями».

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22 сентября Ким Чен Ын счел речь Трампа с трибуны Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения Северной Кореи объявлением войны Пхеньяну. За день до этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем».

19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.