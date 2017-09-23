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09:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

Кандидатом на пост главы Красноярска решила стать женщина

Исполнительный директор полиграфической компании Юлия Ганусова заявила о желании вступить в борьбу за пост мэра. Красноярска заявила о своём намерении на свое странице в социальной сети.

Источник: Аргументы и факты

«Смотрю на тех, кто решил составить компанию Акбулатову в конкурсе, и нет никакой надежды. Егоров, Владимиров, все, что могли уже сделали. Такая импотентная оппозиция совершенно не стимулирует власть. Оппозиция должна быть молодой и желанной», — написала Ганусова.

По словам женщины, она уже собирает документы, необходимые для участия в конкурсе.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов в мэры состоится 11 октября. Будущего мэра Красноярска выберут на сессии горсовета. К настоящему времени о намерении баллотироваться уже заявил действующий глава города Эдхам Акбулатов и ресторатор Владимир Владимиров.

Кстати, недавно депутаты Красноярского городского совета запустили опрос «Ваши критерии оценки кандидата на должность Главы города Красноярска». Красноярцам предложили ответить на 10 вопросов о профессиональных и личностных качествах будущего мэра, его возраста, опыта, семейного положение. Пока среди качеств лидирует «Взвешенный подход к решениям» и «Независимость от любых структур».

А 21 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел онлайн-конференцию с горожанами. Среди тем волнующих горожан традиционно лидирует экология. Затем идут затянувшиеся дорожные ремонты, жилищные проблемы, состояние проекта «Миллионному городу — миллион деревьев», недостатки уличного освещения.

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