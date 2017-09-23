Узбекистан разработает механизм для диалога с узбеками за рубежом

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан разработает постоянно действующий механизм для диалога с соотечественниками, уехавшими на ПМЖ за границу. Об этом заявил на заседании Международного пресс-клуба первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

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По его словам, такое распоряжение сделал Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с соотечественниками из США. Это должно помочь в использовании передового опыта, знаний и навыков тех, кто уехал за границу и добился там определенных успехов.

«На встрече речь шла о том, чтобы создать в стране постоянно действующий механизм использования опыта, знаний, навыков наших соотечественников, добившихся успехов в науке, бизнесе и других сферах в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы они могли привнести пользу в развитие Узбекистана», — отметил Сафаев.

При этом он подчеркнул, что во время встречи в Нью-Йорке многие из узбекских мигрантов поддержали эту инициативу и готовы ее реализовывать при наличии соответствующих для этого условий. Учитывая это, президент Мирзиёев дал соответствующее поручение, чтобы при желании люди знали, к кому обращаться, с чем обращаться и могли реализовать свой потенциал.

«Кстати, на встрече в качестве примера были приведены случаи, когда многие мигранты, которые провели годы, скажем, в Германии, Турции, на Балканах и других странах, потом возвращаясь на родину, сыграли огромную роль в ее модернизации», — сказал представитель Сената.

В целом, как он отметил, встреча с соотечественниками, проживающими в Америке, стала для них самих очень волнительной и эмоциональной.

Многие из присутствующих говорили с президентом, что называется, со слезинкой на глазах, отмечали, что тоскуют по родине и готовы быть ей полезными.