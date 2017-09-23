Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 28 сентября

Собянин попросил горожан присылать ему вопросы с помощью формы на официальном сайте мэра.

«Отвечу на ваши вопросы 28 сентября в прямом эфире на телеканале “ТВ Центр”. Присылайте вопросы», — написал Собянин с своем аккаунте в Twitter.

На сайте мэра уточняется, что задать вопросы можно с помощью специальной формы.

Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Также можно прикрепить видеоматериалы.