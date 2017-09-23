Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Анна Калашникова сфотографировалась на пляже без купальника – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Котопоезд из Японии
12:23 (мск), источник: РИАМО

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 28 сентября

РИАМО — 23 сен. Мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр» ответит на вопросы москвичей 28 сентября.

Собянин попросил горожан присылать ему вопросы с помощью формы на официальном сайте мэра.

«Отвечу на ваши вопросы 28 сентября в прямом эфире на телеканале “ТВ Центр”. Присылайте вопросы», — написал Собянин с своем аккаунте в Twitter.

На сайте мэра уточняется, что задать вопросы можно с помощью специальной формы.

Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Также можно прикрепить видеоматериалы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте мэра или на телеканале «ТВ Центр» 28 сентября в 20:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Соглашение о сотрудничестве подписали Красноармейск и Ленинский округ Севастополя
Грабители с топором и электрошокером украли из квартиры в Москве более 60 тыс руб
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Названа главная польза недосыпания
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
Трамп заказал себе президентский самолет покрупнее. Зачем?
Лидер «Святой Руси» арестован из-за давления на кинотеатры
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь