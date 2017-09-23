Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 28 сентября
РИАМО — 23 сен. Мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр» ответит на вопросы москвичей 28 сентября.
РИАМО — 23 сен. Мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр» ответит на вопросы москвичей 28 сентября.
Собянин попросил горожан присылать ему вопросы с помощью формы на официальном сайте мэра.
«Отвечу на ваши вопросы 28 сентября в прямом эфире на телеканале “ТВ Центр”. Присылайте вопросы», — написал Собянин с своем аккаунте в Twitter.
Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Также можно прикрепить видеоматериалы.
Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте мэра или на телеканале «ТВ Центр» 28 сентября в 20:00.