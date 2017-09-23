Узбекистан посетит постоянный секретарь МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан с 24 по 26 сентября посетит с рабочим визитом постоянный секретарь и глава дипломатической службы МИД Великобритании Саймон Макдональд, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По сообщению пресс-службы британского диппредставительства в Ташкенте, в течение трех дней сэр Саймон проведет двусторонние переговоры с представителями правительства и парламента республики.

Отметим, что Саймон Макдональд поступил на дипломатическую службу в 1982 году и работал в Берлине, Эр-Рияде, Бонне, Вашингтоне и Тель-Авиве, а также занимал ряд должностей в МИДе в Лондоне.

Кроме того, с 2010 по 2015 годы Саймон был послом Великобритании в Берлине. Также с 2007 по 2010 годы являлся советником премьер-министра по внешнеполитическим вопросам в секретариате Кабинета министров. В 2003—2006 годах он возглавлял дипмиссию в Израиле.