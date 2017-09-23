Узбекистан посетит постоянный секретарь МИД Великобритании
В течение трех дней сэр Саймон проведет двусторонние переговоры с представителями правительства и парламента республики.
В течение трех дней сэр Саймон проведет двусторонние переговоры с представителями правительства и парламента республики.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Узбекистан с 24 по 26 сентября посетит с рабочим визитом постоянный секретарь и глава дипломатической службы МИД Великобритании Саймон Макдональд, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По сообщению
Отметим, что Саймон Макдональд поступил на дипломатическую службу в 1982 году и работал в Берлине,
Кроме того, с 2010 по 2015 годы Саймон был послом Великобритании в Берлине. Также с 2007 по 2010 годы являлся советником
В 2014 году Саймон Макдональд был награжден титулом