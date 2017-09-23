Павел Филип предложил внести вопрос о выводе российских войск в повестку Генассамблеи ООН





В четверг парламент собрался на специальное заседание, чтобы пересмотреть законы, которые отказался подписывать глава государства. Восемь документов приняли повторно. В частности — энергетический пакет, законы о реформировании Академии наук, о борьбе с терроризмом и о введении талонов на обеды. Голосование прошло без коммунистов, социалистов и либерал-демократов.



На этой же неделе глава кабмина принял участие в 72-ой Генассамблее ООН. Премьер провёл встречи с главами ряда государств и Европейского союза. Президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Павлом Филипом отметил, что в ближайшее время Молдова получит третий транш бюджетного кредита в 150 миллионов евро. Европейскую повестку страны премьер обсудил с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным комиссаром по расширению Йоханнесом Ханом.



А с трибуны ООН Павел Филип попросил внести вопрос о выводе российских войск из Молдовы в повестку Генассамблеи. Глава кабмина подчеркнул, что в Приднестровье хранится больше 21-й тысячи тонн российского оружия и боеприпасов



«Мы снова требуем полного и безоговорочного вывода так называемой оперативной группы российских войск, незаконно дислоцированной на территории Молдовы. Мы надеемся на включение этого вопроса в повестку Генассамблеи и его конструктивное обсуждение в ООН. Это станет примером превентивной дипломатии в отношении страны и всего региона», — сказал премьер-министр Павел Филип.



Павел Филип напомнил, что Россия обязалась вывести войска и вооружение из Молдовы еще в 99 году.