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12:44 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип предложил внести вопрос о выводе российских войск в повестку Генассамблеи ООН

Политическая осень стартовала с места в карьер. На этой неделе в стране приняли ряд важных решений.

Источник: Publika.md

После повторного отказа президента назначить Евгения Стурзу министром обороны правительство обратилось в Конституционный суд — с просьбой дать четкое толкование процедуре. В правительстве подчеркнули, что в марте 99-го года КС уже высказался по этому вопросу, но пробелы остались.

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В четверг парламент собрался на специальное заседание, чтобы пересмотреть законы, которые отказался подписывать глава государства. Восемь документов приняли повторно. В частности — энергетический пакет, законы о реформировании Академии наук, о борьбе с терроризмом и о введении талонов на обеды. Голосование прошло без коммунистов, социалистов и либерал-демократов.

На этой же неделе глава кабмина принял участие в 72-ой Генассамблее ООН. Премьер провёл встречи с главами ряда государств и Европейского союза. Президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Павлом Филипом отметил, что в ближайшее время Молдова получит третий транш бюджетного кредита в 150 миллионов евро. Европейскую повестку страны премьер обсудил с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным комиссаром по расширению Йоханнесом Ханом.

А с трибуны ООН Павел Филип попросил внести вопрос о выводе российских войск из Молдовы в повестку Генассамблеи. Глава кабмина подчеркнул, что в Приднестровье хранится больше 21-й тысячи тонн российского оружия и боеприпасов

«Мы снова требуем полного и безоговорочного вывода так называемой оперативной группы российских войск, незаконно дислоцированной на территории Молдовы. Мы надеемся на включение этого вопроса в повестку Генассамблеи и его конструктивное обсуждение в ООН. Это станет примером превентивной дипломатии в отношении страны и всего региона», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип напомнил, что Россия обязалась вывести войска и вооружение из Молдовы еще в 99 году.

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