Пианист Мацуев увидел прогресс в игре Путина на фортепиано

Источник: РИА "Новости"

Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс. Денис Мацуев Народный артист России, пианист

Так музыкант прокомментировал исполнение российским лидером песни Василия Соловьева-Седого «Вечерняя песня» («Город над вольной Невой»).

Пианист добавил, что Путин не просил его об уроках игры на фортепиано, но если бы это случилось, он посоветовал бы ему достойного педагога.

Мацуев подчеркнул, что президент часто посещает концерты классической музыки, где играет музыкант. «Открытие конкурса Чайковского, новой сцены Мариинки… Все не упомню», — уточнил он.

Владимир Путин сыграл на рояле мелодии двух песен: «Московские окна» и «Город над вольной Невой», когда ждал встречи с китайским лидером Си Цзиньпином 14 мая. Это произошло после выступления президента России на открытии международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=6740169&id=456239162&hash=883d367289bad1f5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В январе 2014 года Путин поздравил студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с Днем российского студенчества. После выступления с краткой речью и ответов на вопросы учащихся президент сыграл на рояле мелодию песни «Московские окна» и спел песню. Ему подпевал хор студентов. Видеозапись также опубликовало «РИА Новости» на YoTube.

В октябре 2010 года (когда Путин был премьер-министром), он сыграл на пианино «С чего начинается Родина» и спел песню на благотворительном концерте в поддержку российской деятельности по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликовало «РИА Новости» на своей странице на YouTube.