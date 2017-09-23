Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Удивительные факты о сексе из мира животных
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Котопоезд из Японии
15:49 (мск), источник: Sputnik

В системе МВД Узбекистана произведены кадровые назначения

Назначения на ключевые должности произошли в МВД и РОВД Кибрайского и Букинского районах Ташкенсткой области.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД РУз «На посту», назначены начальник Главного управления пожарной безопасности МВД, начальники РОВД Кибрайского и Букинского РОВД Ташкенсткой области, а также замещены еще 17 важных должностей.

Читайте также
Узбекистан посетит постоянный секретарь МИД Великобритании

В Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан произошли существенные кадровые перестановки, сообщает в субботу газета «На посту».

Ниже — полный список назначений:

Начальник Главного управления пожарной безопасности МВД РУз полковник Зупаров Санжар Тохирович.

Заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД РУз подполковник Махмудов Музаффар Шукуруллаевич.

Начальник Главного экспертно-криминалистического центра МВД РУз подполковник Галипшин Наил Минталипович.

Заместитель начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента подполковник Миркомилов Миралишер Шавкатович.

Первый заместитель начальника УВД Андижанской области подполковник Раззаков Туланбой Тухтасинович.

Первый заместитель начальника УВД Навоийской области подполковник Кодиров Мансур Холиёрович.

Заместитель начальника УВД Бухарской области подполковник Нарзуллаевич Шавкат Вохитович.

Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник следственного управления подполковник Саидов Олим Чорикулович.

Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник Управления кадров подполковник Сатимбаев Отабек Мирзатиллаевич.

Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник Управления финансового и материально-технического обеспечения подполковник Саидалиев Шамшиддин Абдугаппарович.

Заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области — начальник следственного управления подполковник Атаназаров Хуршид Наджимович.

Заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области — начальник Управления финансового и материально-технического обеспечения подполковник Хайдаров Шавкатжон Ибодуллаевич.

Заместитель начальника УВД Сурхандарьиснкой области — начальник Управления кадров подполковник Рахматов Фахриддин Умарович.

Заместитель начальника УВД Ферганской области — начальник Управления кадров подполковник Исабаев Ёдгор Жалолиддинович.

Заместитель начальника УВД Хорезмской области — начальник Управления финансового и материального обеспечения полковник Ишниязов Руслан Эгамберганович.

Первый заместитель начальника УВД Сырдарьинской области подполковник Гиясов Фаррух Камалитдинович.

Заместитель начальника УВД Сырдарьинской области подполковник Мамадаминов Улмасжон Ярмахамматович.

Заместитель начальника УВД Сырдарьиснкой области — начальник Управления кадров подполковник Ахмедов Илхом Гайратжанович.

Начальник Кибрайского РОВД Ташкентской области подполковник Юсупов Сайдислов Сайсултанович.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь