В системе МВД Узбекистана произведены кадровые назначения
Назначения на ключевые должности произошли в МВД и РОВД Кибрайского и Букинского районах Ташкенсткой области.
Назначения на ключевые должности произошли в МВД и РОВД Кибрайского и Букинского районах Ташкенсткой области.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД РУз «На посту», назначены начальник Главного управления пожарной безопасности МВД, начальники РОВД Кибрайского и Букинского РОВД Ташкенсткой области, а также замещены еще 17 важных должностей.
В Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан произошли существенные кадровые перестановки, сообщает в субботу газета «На посту».
Ниже — полный список назначений:
Начальник Главного управления пожарной безопасности МВД РУз полковник Зупаров Санжар Тохирович.
Заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД РУз подполковник Махмудов Музаффар Шукуруллаевич.
Начальник Главного
Заместитель начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента подполковник Миркомилов Миралишер Шавкатович.
Первый заместитель начальника УВД Андижанской области подполковник Раззаков Туланбой Тухтасинович.
Первый заместитель начальника УВД Навоийской области подполковник Кодиров Мансур Холиёрович.
Заместитель начальника УВД Бухарской области подполковник Нарзуллаевич Шавкат Вохитович.
Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник следственного управления подполковник Саидов Олим Чорикулович.
Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник Управления кадров подполковник Сатимбаев Отабек Мирзатиллаевич.
Заместитель начальника УВД Ташкентской области — начальник Управления финансового и
Заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области — начальник следственного управления подполковник Атаназаров Хуршид Наджимович.
Заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области — начальник Управления финансового и
Заместитель начальника УВД Сурхандарьиснкой области — начальник Управления кадров подполковник Рахматов Фахриддин Умарович.
Заместитель начальника УВД Ферганской области — начальник Управления кадров подполковник Исабаев Ёдгор Жалолиддинович.
Заместитель начальника УВД Хорезмской области — начальник Управления финансового и материального обеспечения полковник Ишниязов Руслан Эгамберганович.
Первый заместитель начальника УВД Сырдарьинской области подполковник Гиясов Фаррух Камалитдинович.
Заместитель начальника УВД Сырдарьинской области подполковник Мамадаминов Улмасжон Ярмахамматович.
Заместитель начальника УВД Сырдарьиснкой области — начальник Управления кадров подполковник Ахмедов Илхом Гайратжанович.
Начальник Кибрайского РОВД Ташкентской области подполковник Юсупов Сайдислов Сайсултанович.