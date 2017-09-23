В Самарской области готовятся к началу осенней призывной кампании
В губернии прошел
В губернии прошел
«Областную призывную комиссию (ОПК) возглавляет губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а муниципальные комиссии в городах и районах — их главы. И этот сбор организован по поручению главы региона, — рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов. — Нужно проверить готовность всех без исключения комиссий к предстоящий работе. В настоящее время молодые люди стремятся служить в Вооруженных силах. Часто они приобретают там хорошие специальности. Поэтому на протяжении последних количество уклонистов снижается. И надеюсь, что в ближайшем будущем их не будет совсем».
Юрий Иванов также отметил, что в последние годы задание по призыву выполняется в полном объеме.
В своем докладе военный комиссар Самарской области Александр Даньшин подвел итоги
«Важнейшим направлением допризывной подготовки является организация пятидневных учебных сборов, — подчеркнул докладчик. — На них в 2017 году были привлечены ученики 10-х классов и студенты 2-х курсов ссузов. Они посетили воинские части ЦВО, где увидели современную военную технику и познакомились с бытом солдат и офицеров».
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