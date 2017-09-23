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13:48 (мск), источник: Volga News

В Самарской области готовятся к началу осенней призывной кампании

В губернии прошел инструкторско-методический сбор, посвященный работе призывных комиссий. В ходе мероприятия были подведены итоги граждан на военную службу в апреле-июле и определены задачи по организованному проведению его в октябре-декабре.

«Областную призывную комиссию (ОПК) возглавляет губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а муниципальные комиссии в городах и районах — их главы. И этот сбор организован по поручению главы региона, — рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов. — Нужно проверить готовность всех без исключения комиссий к предстоящий работе. В настоящее время молодые люди стремятся служить в Вооруженных силах. Часто они приобретают там хорошие специальности. Поэтому на протяжении последних количество уклонистов снижается. И надеюсь, что в ближайшем будущем их не будет совсем».

Юрий Иванов также отметил, что в последние годы задание по призыву выполняется в полном объеме.

В своем докладе военный комиссар Самарской области Александр Даньшин подвел итоги весенне-летней призывной кампании. «Установленное штабом Центрального военного округа задание на призыв граждан Российской Федерации для Самарской области выполнено всеми военными комиссариатами в полном объеме», — заявил военком.

Больше всего новобранцев пошли служить в сухопутные войска — 2196 человек. В воздушно-космические войска направлено 140 призывников, в ракетные войска стратегического назначения — 133, в военно-морской флот — 97, в воздушно-десантные войска — 97, в национальную гвардию — 287, в части МЧС — 25, в федеральную службу охраны РФ — 15. Девять жителей губернии по их желанию были направлены для прохождения альтернативной гражданской службы.

Генерал-майор отметил, что в области хорошо налажено взаимодействие военных и власти. При ее поддержке организуются многие мероприятия. Например, гражданско-патриотическая акция «День призывника» была проведена во всех городских округах и муниципальных районах региона.

«Важнейшим направлением допризывной подготовки является организация пятидневных учебных сборов, — подчеркнул докладчик. — На них в 2017 году были привлечены ученики 10-х классов и студенты 2-х курсов ссузов. Они посетили воинские части ЦВО, где увидели современную военную технику и познакомились с бытом солдат и офицеров».

Генерал-майор Даньшин также отметил, что накануне осеннего призыва уже проведена большая организационная работа. Идут инструкторско-методические занятия, готовятся пункты приема личного состава и формируются медкомиссии. Как считает Александр Даньшин, этот призыв должен пройти без проблем. Осенью намерены призвать на военную службу более 2000 человек. В скором времени будущие солдаты начнут получать повестки.

О ходе работы по диспансеризации юношей допризывного возраста в 2017 году доложил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. А председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей Ермохин перед участниками сбора выступил с докладом о подготовке граждан по военно-учетным специальностям.

О подготовке к военной службе в образовательных учреждениях рассказала руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова. По ее словам, большие надежды сейчас возлагаются на всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

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