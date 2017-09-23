Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли секонд-хендом

Запретить намерены продажу обуви, нижнего белья, купальников, носков и полотенец. А еще — детских аксессуаров. В частности — игрушек для колясок и кроваток, которые дети тянут в рот.



«Есть риск для здоровья. Через белье, например, можно заразиться различными кожными заболеваниями, педикулезом, чесоткой», — отметила санитарный врач Ирина Григореску.



В министерстве экономики отмечают, что до сих пор такая торговля была недостаточно регламентирована.



«Стихийная, неавторизированная торговля создает условия для уклонения от уплаты налогов. Мы хотим вернуть эту деятельность в правовое поле», — добавила глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.



Следить за исполнением закона будут сотрудники центров общественного здоровья.



«Раз в год будут проводиться проверки. В соответствии с действующим законом мы обязаны предупреждать предпринимателей о нашем приходе», — сказала санитарный врач Ирина Григореску.



Проект закона вынесли на общественное обсуждение. В Кишиневе и пригородах товары секонд-хенд продают на 34-х рынках.