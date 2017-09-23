Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли секонд-хендом
Товары б/у станут продавать только на специализированных рынках и в магазинах. Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли
Товары б/у станут продавать только на специализированных рынках и в магазинах. Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли
«Мы хотим пересмотреть список товаров, запрещённых к продаже. Запрет действует и сейчас, но товары из этой категории можно легко приобрести на рынках страны», — сказала глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.
Запретить намерены продажу обуви, нижнего белья, купальников, носков и полотенец. А еще — детских аксессуаров. В частности — игрушек для колясок и кроваток, которые дети тянут в рот.
«Есть риск для здоровья. Через белье, например, можно заразиться различными кожными заболеваниями, педикулезом, чесоткой», — отметила санитарный врач Ирина Григореску.
В министерстве экономики отмечают, что до сих пор такая торговля была недостаточно регламентирована.
«Стихийная, неавторизированная торговля создает условия для уклонения от уплаты налогов. Мы хотим вернуть эту деятельность в правовое поле», — добавила глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.
Следить за исполнением закона будут сотрудники центров общественного здоровья.
«Раз в год будут проводиться проверки. В соответствии с действующим законом мы обязаны предупреждать предпринимателей о нашем приходе», — сказала санитарный врач Ирина Григореску.
Проект закона вынесли на общественное обсуждение. В Кишиневе и пригородах товары