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13:53 (мск), источник: Publika.md

Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли секонд-хендом

Товары б/у станут продавать только на специализированных рынках и в магазинах. Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли секонд-хендом.

Источник: Publika.md

«Мы хотим пересмотреть список товаров, запрещённых к продаже. Запрет действует и сейчас, но товары из этой категории можно легко приобрести на рынках страны», — сказала глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.

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Запретить намерены продажу обуви, нижнего белья, купальников, носков и полотенец. А еще — детских аксессуаров. В частности — игрушек для колясок и кроваток, которые дети тянут в рот.

«Есть риск для здоровья. Через белье, например, можно заразиться различными кожными заболеваниями, педикулезом, чесоткой», — отметила санитарный врач Ирина Григореску.

В министерстве экономики отмечают, что до сих пор такая торговля была недостаточно регламентирована.

«Стихийная, неавторизированная торговля создает условия для уклонения от уплаты налогов. Мы хотим вернуть эту деятельность в правовое поле», — добавила глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.

Следить за исполнением закона будут сотрудники центров общественного здоровья.

«Раз в год будут проводиться проверки. В соответствии с действующим законом мы обязаны предупреждать предпринимателей о нашем приходе», — сказала санитарный врач Ирина Григореску.

Проект закона вынесли на общественное обсуждение. В Кишиневе и пригородах товары секонд-хенд продают на 34-х рынках.

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