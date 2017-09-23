Посол США пообещал сохранить визовые программы для России в полном объеме

Источник: AP 2017

«Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы США. Определенно нет. Все программы будут продолжены. Мы продолжаем все наши программы по выпуску иммиграционных и неимиграционных виз», — сказал Теффт.

Он также отметил, что американские дипломаты заинтересованы в том, чтобы США посетили как можно больше россиян, и посольство старается наращивать свою пропускную способность.

«Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, чтобы по-прежнему выполнять обязанности, возложенные на нас как на дипломатов», — подчеркнул посол.