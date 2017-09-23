Собчак ответила на критику Навального и обвинила его в вождизме

Источник: РИА "Новости"

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Телеведущая возмутилась тем, что политик, с которым она находится в приятельских отношениях, не позвонил ей, чтобы узнать ее позицию относительно грядущих выборов, а решил «кормиться какими-то сливами», которые были сделаны для того, чтобы «дискредитировать» ее и «“утопить” на старте». Собчак также упрекнула Навального за то, что он назвал ее право-либеральные взгляды людоедскими, а также за то, что он присвоил ей слова и идеи, которые она не говорила и не разделяет.

По словам журналистки, самым обидным для нее стало то, что Навальный ранее убеждал ее войти в Координационный Совет Оппозиции, а теперь из его слов следует, что ее место в шоубизнесе.

Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал! Еще раз, ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм. Ксения Собчак

21 сентября на YouTube канале Навального появилась запись, в которой он, в частности, прокомментировал информацию о планах Собчак побороться за пост главы государства в 2018. Он заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием “давайте притащим на выборы либеральное посмешище”», а также охарактеризовал ее право-либеральные взгляды как людоедские.