Собчак ответила на критику Навального и обвинила его в вождизме
Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила ответ оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее обрушился на нее с критикой
Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила ответ оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее обрушился на нее с критикой
Телеведущая возмутилась тем, что политик, с которым она находится в приятельских отношениях, не позвонил ей, чтобы узнать ее позицию относительно грядущих выборов, а решил «кормиться
По словам журналистки, самым обидным для нее стало то, что Навальный ранее убеждал ее войти в Координационный Совет Оппозиции, а теперь из его слов следует, что ее место в шоубизнесе.
Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал! Еще раз, ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм.
21 сентября на YouTube канале Навального появилась запись, в которой он, в частности, прокомментировал информацию о планах Собчак побороться за пост главы государства в 2018. Он заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием “давайте притащим на выборы либеральное посмешище”», а также охарактеризовал ее
«Нужно осознавать, что она не политик. Она трудится, без всякой иронии говорю, но немножко в другой сфере — она в шоубизнесе. Поэтому для нее участие в избирательной кампании с любым результатом (…) — это плюс к ее карьере в шоубизнесе», — отметил Навальный, пояснив, зачем Собчак нужно участие в президентской гонке.