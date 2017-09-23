Сафаев об американских бизнесменах: они оценили деловой тон Мирзиёева

Садык Сафаев заметил, что американская страна готова к сотрудничеству с Ташкентом без ущемления его интересов по другим направлениям.

Глава государства в своей речи охватил почти десяток тем — начиная от последних реформ в Узбекистане, регионального сотрудничества и заканчивая вопросами экологии. Успел Мирзиёев затронуть и волнующую всех тему терроризма — связав ее с молодежью.