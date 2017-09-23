Посол США в РФ объяснил временное сокращение объема визовых услуг

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Американские визовые программы для россиян будут продолжены, заявил посол США в РФ Джон Теффт.

«Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы для россиян. Определенно нет. Все программы будут продолжены», — сказал Теффт в интервью, опубликованном посольством США РФ на канале YouTube.

Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, и продолжать справляться с обязанностями, возложенными на нас как на дипломатов. Джон Теффт Посол США в РФ

«Нам пришлось временно сократить объем визовых услуг, потому что у нас просто нет людей», — пояснил он.

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Теффт также сообщил, что вместе с супругой покинет Россию через неделю.

«Нам будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России», — сказал он.

Кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября.

С 23 августа и по 1 сентября США прервали процедуру выдачи виз гражданам России. Она была возобновлена, но только в Москве. В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему приостановлен.