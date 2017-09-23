Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Учительница побила второклассника (видео)
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Котопоезд из Японии
15:56 (мск), источник: Интерфакс

Посол США в РФ объяснил временное сокращение объема визовых услуг

Джон Теффт, который через неделю покинет свой пост и Россию, пообещал, что визовые программы для россиян будут продолжены.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Американские визовые программы для россиян будут продолжены, заявил посол США в РФ Джон Теффт.

«Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы для россиян. Определенно нет. Все программы будут продолжены», — сказал Теффт в интервью, опубликованном посольством США РФ на канале YouTube.

Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, и продолжать справляться с обязанностями, возложенными на нас как на дипломатов.
Джон Теффт
Посол США в РФ

«Нам пришлось временно сократить объем визовых услуг, потому что у нас просто нет людей», — пояснил он.

Читайте также
МИД уполномочен сохранить

Теффт также сообщил, что вместе с супругой покинет Россию через неделю.

«Нам будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России», — сказал он.

Кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября.

С 23 августа и по 1 сентября США прервали процедуру выдачи виз гражданам России. Она была возобновлена, но только в Москве. В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему приостановлен.

Данные меры приняты американской стороной после призыва Москвы к США уравнять число сотрудников дипучреждений России и США до 455.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Объяснялки...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь