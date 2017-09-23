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16:31 (мск), источник: Sputnik

Чета Мирзиёевых встретилась с супругами Трамп

Узбекский лидер с супругой Зироатхон прилетел в столицу США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тепло приветствовал Шавката Мирзиёева по случаю визита в США.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, приветственное послание было зачитано на торжественном приеме, организованном 21 сентября в честь главы Узбекистана с участием представителей деловых кругов республики и США.

Приветствие отражает нынешнее состояние динамично развивающихся узбекско-американских отношений и подтверждает единодушие Президентов двух государств в вопросах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

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Ниже приводится текст данного приветственного послания:

«Мелания и я приветствуем всех участников ужина, организованного посольством Республики Узбекистан и Американо-Узбекской торговой палатой.

От имени американского народа тепло приветствуем президента Шавката Мирзиёева по случаю его визита в Соединенные Штаты Америки. С 1992 года Узбекистан является важным партнером в продвижении общих усилий по укреплению безопасности, стабильности и обеспечению процветания в регионе Центральной Азии.

Соединенные Штаты ценят своих узбекских партнеров, которые развивают отношения между нашими государствами посредством инвестиций в экономику, культурного обмена и сотрудничества на различных уровнях. Соединенные Штаты будут продолжать крепить узы дружбы и расширять возможности для будущих поколений.

Желаю всем присутствующим приятного вечера.

Напомним, Шавкат Мирзиёев, находясь с визитом в Соединенных Штатах Америки, выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства в своей речи охватил почти десяток тем — начиная от последних реформ в Узбекистане, регионального сотрудничества и заканчивая вопросами экологии. Успел Мирзиёев затронуть и волнующую всех тему терроризма — связав ее с молодежью.

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