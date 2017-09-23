Чета Мирзиёевых встретилась с супругами Трамп
Узбекский лидер с супругой Зироатхон прилетел в столицу США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Узбекский лидер с супругой Зироатхон прилетел в столицу США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тепло приветствовал Шавката Мирзиёева по случаю визита в США.
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Приветствие отражает нынешнее состояние динамично развивающихся
Ниже приводится текст данного приветственного послания:
«Мелания и я приветствуем всех участников ужина, организованного посольством Республики Узбекистан и
От имени американского народа тепло приветствуем президента Шавката Мирзиёева по случаю его визита в Соединенные Штаты Америки. С 1992 года Узбекистан является важным партнером в продвижении общих усилий по укреплению безопасности, стабильности и обеспечению процветания в регионе Центральной Азии.
Соединенные Штаты ценят своих узбекских партнеров, которые развивают отношения между нашими государствами посредством инвестиций в экономику, культурного обмена и сотрудничества на различных уровнях. Соединенные Штаты будут продолжать крепить узы дружбы и расширять возможности для будущих поколений.
Желаю всем присутствующим приятного вечера.
Напомним, Шавкат Мирзиёев, находясь с визитом в Соединенных Штатах Америки, выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства в своей речи охватил почти десяток тем — начиная от последних реформ в Узбекистане, регионального сотрудничества и заканчивая вопросами экологии. Успел Мирзиёев затронуть и волнующую всех тему терроризма — связав ее с молодежью.