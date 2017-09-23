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19:18 (мск), источник: ТАСС

Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте

Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водителей автомобилей обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре МВД РФ.

«МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ о внесении изменений в правила дорожного движения, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4».

Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами.
Пресс-центр МВД России

Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.

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В МВД подчеркнули, что эти требования вводятся в соответствии со статистикой. «Количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из автомобилей, возросло. В настоящее время обязанность ношения светоотражающих предметов не установлена. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года», — пояснили в министерстве.

В пресс-центре добавили, что в большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде, что не позволяло водителям других машин вовремя их заметить. «Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», — подчеркнули в МВД.

Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
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Ещё один повод заставить водителей раскошелиться на приобретение таких жилетов. Власть, похоже, уже не знает, что ей можно придумать для пополнения казны.
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