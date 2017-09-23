Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте
Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.
Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водителей автомобилей обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Об этом сообщили ТАСС в субботу в
«МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ о внесении изменений в правила дорожного движения, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4».
Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами.
Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.
В МВД подчеркнули, что эти требования вводятся в соответствии со статистикой. «Количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из автомобилей, возросло. В настоящее время обязанность ношения светоотражающих предметов не установлена. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года», — пояснили в министерстве.
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Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.