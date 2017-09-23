Руководитель районной администрации возглавил новое министерство

Возглавил его Александр Дубовицкий. Он в течение семи лет занимал пост руководителя администрации Сузунского района. Пока Дубовицкий работает с приставкой И. О. Его кандидатуру, как и структуру ведомства должны согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии России.