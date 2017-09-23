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17:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Руководитель районной администрации возглавил новое министерство

В Новосибирской области создано новое министерство природных ресурсов и экологии. Оно объединит в себе функции трех департаментов — лесного хозяйства, животного мира и природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Возглавил его Александр Дубовицкий. Он в течение семи лет занимал пост руководителя администрации Сузунского района. Пока Дубовицкий работает с приставкой И. О. Его кандидатуру, как и структуру ведомства должны согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии России.

Новый глава и в Ордынском районе. Напомним, бывший руководитель потерял доверие районных депутатов, и его отстранили от должности этим летом. И вот на этой неделе народные избранники единогласно выбрали руководителем администрации Олега Орла. Который последние четыре года занимал должность мэра Каргата.

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