Руководитель районной администрации возглавил новое министерство

Возглавил его Александр Дубовицкий. Он в течение семи лет занимал пост руководителя администрации Сузунского района. Пока Дубовицкий работает с приставкой И. О. Его кандидатуру, как и структуру ведомства должны согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии России.
Новый глава и в Ордынском районе. Напомним, бывший руководитель потерял доверие районных депутатов, и его отстранили от должности этим летом. И вот на этой неделе народные избранники единогласно выбрали руководителем администрации Олега Орла. Который последние четыре года занимал должность мэра Каргата.