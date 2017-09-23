Киркоров похвалил Додона
Народный артист России Филипп Киркоров выразил восторг по поводу выступления молдавского коллектива DoReDoS на «Новой волне».
Народный артист России Филипп Киркоров выразил восторг по поводу выступления молдавского коллектива DoReDoS на «Новой волне».
Будучи членом жюри конкурса, он отметил высокое мастерство исполнителей из Рыбницы, а также выразил почтение президенту Игорю Додону за то, что он по достоинству оценил ребят, завоевавших первенство.
«Это прекрасно, когда президент страны уделяет внимание культуре и поощряет артистов, прославляющих на таком высоком уровне свою культуру и музыку за пределами своей Родины, да ещё так достойно! Мне кажется, пусть это красивое событие в жизни ребят и президента Молдовы послужит достойным примером руководителям и официальным лицам других государств, как надо ценить и уважать своих артистов и свою культуру у себя на Родине! Браво, господин Додон!» — написал Киркоров в социальной сети.