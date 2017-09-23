Киркоров похвалил Додона

Будучи членом жюри конкурса, он отметил высокое мастерство исполнителей из Рыбницы, а также выразил почтение президенту Игорю Додону за то, что он по достоинству оценил ребят, завоевавших первенство.

«Это прекрасно, когда президент страны уделяет внимание культуре и поощряет артистов, прославляющих на таком высоком уровне свою культуру и музыку за пределами своей Родины, да ещё так достойно! Мне кажется, пусть это красивое событие в жизни ребят и президента Молдовы послужит достойным примером руководителям и официальным лицам других государств, как надо ценить и уважать своих артистов и свою культуру у себя на Родине! Браво, господин Додон!» — написал Киркоров в социальной сети.