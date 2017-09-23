Рустам Минниханов оценил благоустройство городской набережной в Лаишево

Концепция развития территории набережной реки Кама общей площадью 9,3 га разделена на две очереди. Площадь первой очереди развития (2017 г.) — 4,2 га, второй (2018 г.) — 5,1 га.

Как сообщили в пресс-службе помощника Президента РТ Наталии Фишман, проект по благоустройству набережной «Камское море» разработан командой архитекторов «Архитектурный десант» — Дарьей Толовенковой, Лилией Гиззятовой, Альфией Шафиковой, Кариной Давлетьяновой и Дарьей Митряевой.

Архитекторы постарались создать образ набережной в соответствии с современными представлениями о комфортном отдыхе и доступности. Так, двухполосная асфальтированная автомобильная дорога сменила грунтовую. На территории разместили площадку ТБО, сблокированную с туалетами, а также парковочными зонами. Везде проведено освещение.

Раньше на протяжении 890 м береговой линии Лаишево находились галечный (дикий) и песочный (официальный) пляжи, а также небольшая бетонированная площадка, с которой было удобно наблюдать соревнования, проходящие на воде.

«Однако все они функционировали по отдельности друг от друга и у каждого из пространств были свои инфраструктурные проблемы: от отсутствия стоков, до неорганизованной парковки», — пояснили в пресс-службе.

На бетонной набережной установили деревянную сцену и амфитеатр, оснащенные навесами необычной конструкции из шестигранных модулей-кессонов. «Часть из них заполнена светопрозрачным поликарбонатом, другие — сплошные лиственничные, третья разновидность — пустой каркас. Уже совсем скоро на сцене будут проходить городские мероприятия и награждения победителей спортивных соревнований. Кроме того, построены солнечные террасы для тех, кто предпочитает загорать. Их обрамили клумбами с многолетними цветами и световыми цилиндрами, орнаментированными знаками волн, лодок и других морских образов. Еще одно приобретение этой части береговой линии — бетонные скамейки с обшивкой деревом. Несколько из них изогнуты полукольцом, а одна претендует на рекорд по длине — 120 м», — проинформировали в пресс-службе Наталии Фишман.

Главный вход на песчаный пляж акцентирует смотровая площадка «Маяк». Также здесь построена пергола длиной 177 м с небольшим разрывом у дополнительного входа, который ведет к другому линейному элементу пляжа — деревянной дорожке вдоль берега. На ее линии поставлены уличные душевые кабинки и раздевалки. Возле самого берега запланирована установка нескольких арт-объектов.

В этом сезоне конструкцию перголы планируется дополнить линейными светильниками. Таким образом, она превратится в единый световой объект.

В порядке первой очереди зону галечного пляжа расчистили от поросли и сухих деревьев. Остальные работы запланированы на следующий сезон.

В следующем году на галечном пляже запланировано установить площадки с беседками для семейных пикников. Окончательно оформится спортивная зона, в которой появится велотрасса.