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17:48 (мск), источник: Новая Кубань

Вениамин Кондратьев поздравил Краснодар с 224-летием

23 сентября краевая столица отмечает День города.

Краснодар. 23 сен. — Новая Кубань. В честь «именин» в Краснодаре проходят массовые гуляния. Поздравить столицу Кубани с Днем рождения приехали делегации городов-побратимов.

Губернатор Краснодарского края также не ставил эту дату без внимания. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодняшний Краснодар — «город больших возможностей, развивающийся, сильный и красивый».

— Сегодня пасмурно, но пусть погода не испортит выходные. С праздником, жители и гости главного города Кубани. Поздравляю!, — написал глава региона на своей странице в Твиттере.

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