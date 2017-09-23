Вениамин Кондратьев поздравил Краснодар с 224-летием

Краснодар. 23 сен. — Новая Кубань. В честь «именин» в Краснодаре проходят массовые гуляния. Поздравить столицу Кубани с Днем рождения приехали делегации городов-побратимов.

Губернатор Краснодарского края также не ставил эту дату без внимания. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодняшний Краснодар — «город больших возможностей, развивающийся, сильный и красивый».