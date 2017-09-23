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17:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь и Евросоюз становятся ближе

Отношения между Европейским Союзом и Беларусью обусловлены «единственно возможной политикой» в рамках внутренних факторов и геополитики региона.

Источник: Ежедневник.by

Политика «критического вовлечения» Брюсселя создала для Минска возможности изменить позицию и поднять чувствительные вопросы, в надежде, что это приведет к изменению политики (законодательства) в области прав человека, политических свобод и верховенства права в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в 7-ом докладе по итогам Belarus Reality Check, обнародованном Ostro.by.

Как говорится в документе, постепенное открытие Беларуси по отношению к Западу является осторожным актом балансирования, который реализуется с оглядкой на стратегическое взаимодействие с Россией. Ожидание Минска заключается в том, что Запад признает нынешний политический режим, что даст Беларуси больше возможностей для манёвра. В контексте украинского кризиса ни Минск, ни Брюссель не хотят ссориться.

«Целью диалога для ЕС является налаживание контактов и доверия, и, в частности, приближение Беларуси к “европейской идентичности”, то есть к ценностям и стандартам ЕС. Из 29 пунктов, включенных в документ ЕС в 2015 году о том, как улучшить отношения с Беларусью, около половины были включены туды по рекомендации независимых аналитиков. Финансовая помощь ЕС Беларуси остается скромной по сравнению с помощью другим странам региона — в 2016 и 2017 годах Беларусь получила всего 29 миллионов евро. Общая ориентировочная сумма помощи на 2014−2017 годы составляет 89 млн. евро», — отмечается в докладе.

Там говорится, что отношения ЕС и Беларуси были осложнены протестами против так называемого налога на дармоедов и подавлением мирных демонстраций. Однако все задержанные были освобождены перед сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшейся в Минске в июле 2017 года.

«Красная линия ЕС в отношениях с Минском — никаких политических заключенных — не была пересечена. В сравнении с периодом репрессий после выборов 2010 года, Минск (через Министерство иностранных дел) ведет постоянный диалог с ЕС, в том числе по вопросам прав человека. Возможно, также сыграло свою роль непосредственное взаимодействие Европы с белорусскими правоохранительными структурами. По крайней мере, готовность белорусских чиновников прислушиваться к европейским замечаниям в вопросах прав человека была названа “позитивными изменениями”», — сообщается в документе.

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