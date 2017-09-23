Коммунисты из 17 стран прибыли на форум в Минск

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Представители 17 стран мир прибыли на пленум Центрального совета Союза коммунистических партий, который проходит в музее истории Великой Отечественной войны, прозвучало в субботу в эфире телеканала ОНТ.

В форуме принял участие председатель Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

Темой мероприятия стала безопасность на постсоветском пространстве: участники говорили о том, что могут сделать коммунистические партии для поддержания мира. В частности, был затронут вопрос недавнего проведения учений «Запад-2017».

«Чтобы постоять за себя, надо учиться и тренироваться. Я служил в группе советских войск в Германии, нас было почти там полмиллиона. И участвовал в учениях “Октябрьский штурм”, в которых участвовало более ста тысяч человек», — заметил Геннадий Зюганов.

Приветствие участникам форума направил президент Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Символично, что ваш форум проходит в преддверии знаменательной даты — 100-летнего юбилея со Дня Октябрьской революции, открывшей новую главу в мировой истории. Спустя век сторонники и последователи коммунистических идей остаются верны лучшим традициям дедов и отцов, высоким идеалам социальной справедливости, долга, чести, равенства и братства», — говорится в приветствии.