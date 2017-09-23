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20:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Генсек ООН поблагодарил Казахстан за миротворческие усилия

ООН дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном, заявил генсек организации в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш высоко оценил миротворческие инициативы Астаны, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что генсек ООН встретился с главой казахстанского МИДа Кайратом Абдрахмановым 22 сентября на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во встрече также участвовали Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

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В ходе встречи было отмечено, что стороны плодотворно взаимодействуют в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращении терроризма.

Генсекретарь ООН передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он с теплотой отозвался о своем визите в Астану на открытие выставки ЭКСПО-2017 и саммит ШОС. Казахстан, по мнению Гутерриша, является образцовой страной в реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

«Полностью поддерживаем Астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — сказал Гутерриш.

В свою очередь, министр проинформировал о взаимодействии государств Центральной Азии, подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН, создании Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Центра IT-стартапов и Международного финансового центра «Астана» на базе инфраструктуры ЭКСПО, а также перспективах развития регионального хаба ООН в Алматы.

В Астане ранее прошло шесть встреч по вопросам межсирийского урегулирования, предшествующая состоялась 14—15 сентября. Основным итогом «Астаны-6» стало подписание соглашения об увеличении зон деэскалации конфликта с трех до четырех. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция. Седьмой раунд сирийских переговоров в Астане запланирован на октябрь.

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