Генсек ООН поблагодарил Казахстан за миротворческие усилия
ООН дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном, заявил генсек организации в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана.
ООН дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном, заявил генсек организации в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана.
АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш высоко оценил миротворческие инициативы Астаны, сообщает
Сообщается, что генсек ООН встретился с главой казахстанского МИДа Кайратом Абдрахмановым 22 сентября на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в
В ходе встречи было отмечено, что стороны плодотворно взаимодействуют в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращении терроризма.
Генсекретарь ООН передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он с теплотой отозвался о своем визите в Астану на открытие выставки ЭКСПО-2017 и саммит ШОС. Казахстан, по мнению Гутерриша, является образцовой страной в реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.
«Полностью поддерживаем Астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — сказал Гутерриш.
В свою очередь, министр проинформировал о взаимодействии государств Центральной Азии, подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН, создании Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Центра
В Астане ранее прошло шесть встреч по вопросам межсирийского урегулирования, предшествующая состоялась