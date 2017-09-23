Путин анонсировал рекордный урожай в этом году

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Похоже, будет опять рекордный урожай. Владимир Путин

«Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года», — подтвердил его прогнозы Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

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В минувшую пятницу премьер Дмитрий Медведев на совещании о ходе проведения сезонных полевых работ говорил, что урожай зерна в России достиг 117 млн т. «Намолочено уже более 117 млн т зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты», — цитировало его агентство.