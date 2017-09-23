Стратегические бомбардировщики США пролетели у границ КНДР

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Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, «они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».

«Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в американском военном ведомстве.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.