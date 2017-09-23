Стратегические бомбардировщики США пролетели у границ КНДР
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили в субботу полет вдоль границ КНДР, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили в субботу полет вдоль границ КНДР, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.
Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, «они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».
«Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в американском военном ведомстве.
Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов «полностью уничтожить» КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении США. Заявление Трампа ООН глава Северной Кореи назвал «безумным».