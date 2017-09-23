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22:08 (мск), источник: Интерфакс

Стратегические бомбардировщики США пролетели у границ КНДР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили в субботу полет вдоль границ КНДР, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Источник: Reuters

Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, «они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».

«Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в американском военном ведомстве.

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Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов «полностью уничтожить» КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении США. Заявление Трампа ООН глава Северной Кореи назвал «безумным».

8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Геннадий сапрунов
По-ходу скоро жирному Киму брюхо вспорят, респект амерам....
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