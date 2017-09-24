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00:34 (мск), источник: РБК

Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным»

Так в Пхеньяне ответили на «оскорбление» со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее он назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и пригрозил Северной Корее «полным уничтожением».

Источник: Reuters

Ракеты КНДР нацелены на США, их «визит» на территорию страны «неизбежен». Об этом на общеполитический дискуссии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, передает Reuters.

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Так в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. 17 сентября Трамп в своем Twitter назвал его «человеком-ракетой» (rocket man), а на выступлении в ООН двумя дня позднее президент США заявил, что «человек-ракета участвует в самоубийственной миссии для него и для его народа».

Подобное сравнение Ли Ён Хо назвал «оскорблением высочайшего достоинства моей страны». Трамп своими словами сделал «неизбежным визит наших ракет на материковую территорию США», — заявил глава МИД КНДР (цитата по Associated Press). Ли Ён Хо также парировал слова Трампа о том, что действия лидера КНДР являются самоубийством.

Если в ходе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность.
Ли Ён Хо
Глава МИД Северной Кореи

Он напомнил, что ядерные силы Северной Кореи почти полностью сформированы. «Благодаря продолжительной и трудной борьбе, теперь мы, наконец, находимся в нескольких шагах от завершения создания ядерных сил стран», — сказал он.

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​Кроме того, глава МИД КНДР назвал «жалкой» надежду на то, что «КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций». «Цель Пхеньяна — «баланс сил с США», — заключил он.

Выступление Ли Ён Хо произошло через несколько часов после того, как стратегические бомбардировщики США пролетели у морских границ КНДР. Вылетевшие с базы на Гуаме B-1B Lancer и истребители F-15 пролетели у границ КНДР для того, чтобы подчеркнуть то, «насколько серьезно мы воспринимаем [их] безрассудное поведение», говорил представитель Пентагона Дана Уайт.

Дональд Трамп выступал на Генассамблее ООН 19 сентября. По словам президента США, если КНДР не остановит развитие своей ядерной программы, которая угрожает США и ее союзникам, Вашингтон будет вынужден «полностью уничтожить Северную Корею». В ответ Ким Чен Ын заявил, что Трамп «отказался от мира» и сделал «самое возмутительное объявление войны».

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