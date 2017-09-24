Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным»

Ракеты КНДР нацелены на США, их «визит» на территорию страны «неизбежен». Об этом на общеполитический дискуссии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, передает Reuters.
Так в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. 17 сентября Трамп в своем Twitter назвал его «человеком-ракетой» (rocket man), а на выступлении в ООН двумя дня позднее президент США заявил, что «человек-ракета участвует в самоубийственной миссии для него и для его народа».
Подобное сравнение Ли Ён Хо назвал «оскорблением высочайшего достоинства моей страны». Трамп своими словами сделал «неизбежным визит наших ракет на материковую территорию США», — заявил глава МИД КНДР (цитата по Associated Press). Ли Ён Хо также парировал слова Трампа о том, что действия лидера КНДР являются самоубийством.
Если в ходе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность.
Ли Ён ХоГлава МИД Северной Кореи
Он напомнил, что ядерные силы Северной Кореи почти полностью сформированы. «Благодаря продолжительной и трудной борьбе, теперь мы, наконец, находимся в нескольких шагах от завершения создания ядерных сил стран», — сказал он.
Кроме того, глава МИД КНДР назвал «жалкой» надежду на то, что «КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций». «Цель Пхеньяна — «баланс сил с США», — заключил он.
Выступление Ли Ён Хо произошло через несколько часов после того, как стратегические бомбардировщики США пролетели у морских границ КНДР. Вылетевшие с базы на Гуаме B-1B Lancer и истребители F-15 пролетели у границ КНДР для того, чтобы подчеркнуть то, «насколько серьезно мы воспринимаем [их] безрассудное поведение», говорил представитель Пентагона Дана Уайт.
Дональд Трамп выступал на Генассамблее ООН 19 сентября. По словам президента США, если КНДР не остановит развитие своей ядерной программы, которая угрожает США и ее союзникам, Вашингтон будет вынужден «полностью уничтожить Северную Корею». В ответ Ким Чен Ын заявил, что Трамп «отказался от мира» и сделал «самое возмутительное объявление войны».