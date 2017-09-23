Нурлан Ермекбаев рассказал о госпрограммах для молодежи

Источник: Reuters

Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

Масштабное мероприятие прошло в Актау. В работе международного форума приняли участие представители молодежных организаций, студенты, молодые специалисты из Казахстана, России, Ирана и Туркменистана.

Выступая перед участниками форума, министр Нурлан Ермекбаев сказал: «В каждом выступлении Президента Казахстана, современный молодой человек найдет немало важных советов для организации своей жизни. В статье “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” Президент призывает быть прагматичными, идти в ногу со временем, но в то же время не забывать о традициях, национальной истории и культуре. Следуйте этим советам и преуспеете».

Читайте также Божко объяснил свое высказывание о сельской молодежи

Нурлан Ермекбаев рекомендовал молодежи правильно расставлять приоритеты в жизни и заниматься полезной деятельностью.

«Молодежи свойственно мечтать. И это хорошо. Кто-то мечтает избавить человечество от неизлечимых болезней, кто-то изобрести энергетическую установку на новом виде топлива, кто-то построить бизнес-империю. А кто-то просто мечтает попасть в загробный мир и ради этого готов сеять смерть и страдания другим. Поэтому, сделайте правильный выбор. Стремитесь жить, мечтать, занимайтесь полезным делом. Рассчитывайте на свои знания, умения, волю», — призвал министр.

Согласно данным социалогических исследований, которые привел министр, для большинства молодых казахстанцев наибольшую ценность в жизни имеет семья (82,4%). Среди других приоритетов — «здоровье» (57,5%), «дружба» (32%), «благополучная жизнь» (15,8%), «любовь» (15,5%).

«Цель молодежной политики в том, чтобы жизнь, о которой мечтает молодежь, совпадала с реализуемыми государством мерами. Государством создаются условия для успешной социализации молодежи и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны», — подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

В своем выступлении министр по делам религий и гражданского общества напомнил, что в стране действует ряд программ для содействия занятости молодежи: «С диплом в село!», «Молодежная практика», Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (ДКЗ 2020). Кроме того, специальную работу по повышению знаний молодежи о государственных мерах и программах в регионах проводят 208 молодежных ресурсных центра.