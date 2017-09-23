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23:15 (мск), источник: Kazinform

Нурлан Ермекбаев рассказал о госпрограммах для молодежи


АКТАУ. КАЗИНФОРМ — На международном форуме молодежи министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев заявил, что молодые люди найдут важные для себя наставления в выступлениях Главы государства, а также рассказал о госпрограммах для молодежи.

Источник: Reuters

Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

Масштабное мероприятие прошло в Актау. В работе международного форума приняли участие представители молодежных организаций, студенты, молодые специалисты из Казахстана, России, Ирана и Туркменистана.

Выступая перед участниками форума, министр Нурлан Ермекбаев сказал: «В каждом выступлении Президента Казахстана, современный молодой человек найдет немало важных советов для организации своей жизни. В статье “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” Президент призывает быть прагматичными, идти в ногу со временем, но в то же время не забывать о традициях, национальной истории и культуре. Следуйте этим советам и преуспеете».

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Нурлан Ермекбаев рекомендовал молодежи правильно расставлять приоритеты в жизни и заниматься полезной деятельностью.

«Молодежи свойственно мечтать. И это хорошо. Кто-то мечтает избавить человечество от неизлечимых болезней, кто-то изобрести энергетическую установку на новом виде топлива, кто-то построить бизнес-империю. А кто-то просто мечтает попасть в загробный мир и ради этого готов сеять смерть и страдания другим. Поэтому, сделайте правильный выбор. Стремитесь жить, мечтать, занимайтесь полезным делом. Рассчитывайте на свои знания, умения, волю», — призвал министр.

Согласно данным социалогических исследований, которые привел министр, для большинства молодых казахстанцев наибольшую ценность в жизни имеет семья (82,4%). Среди других приоритетов — «здоровье» (57,5%), «дружба» (32%), «благополучная жизнь» (15,8%), «любовь» (15,5%).

«Цель молодежной политики в том, чтобы жизнь, о которой мечтает молодежь, совпадала с реализуемыми государством мерами. Государством создаются условия для успешной социализации молодежи и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны», — подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

В своем выступлении министр по делам религий и гражданского общества напомнил, что в стране действует ряд программ для содействия занятости молодежи: «С диплом в село!», «Молодежная практика», Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (ДКЗ 2020). Кроме того, специальную работу по повышению знаний молодежи о государственных мерах и программах в регионах проводят 208 молодежных ресурсных центра.

Программа международного форума состояла из комплекса мероприятий, включающего проведение молодежного лагеря «Caspi Leader Camp», Дня казахстанско-азербайджанского молодежного сотрудничества, пленарного заседания, панельных секций, церемонии закрытия общереспубликанской акции «Рухани жаңғыру».

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