Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией

Источник: AP 2017

Учебник под названием «Российская война нового поколения» был издан еще в декабре 2016 года и совсем недавно стал доступен для скачивания в интернете.

Пособие представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике.

Особое внимание авторы пособия уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины, в которых, как утверждается, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).

Как утверждается в учебнике, российская стратегия основана на смене режимов с помощью объединения с местными «марионеточными силами» и нацелена на изменение системы управления.

Кроме того, они перечислили уязвимости России, которые могут использовать вооруженные силы США. В частности, у солдат срочной службы, по мнению авторов издания, отсутствует мотивация. Кроме того, в издании упоминаются слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.