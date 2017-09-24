Дональд Трамп обвинил Джона Маккейна в обмане избирателей

Источник: AP 2017

«Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был “момент смелости”. Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост (стоимости медицинских страховок — ред.)!» — написал Трамп в Twitter.

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Сенатор Маккейн выступил на текущей неделе против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенную при президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате его голос может стать решающим. Ранее Трамп раскритиковал лидеров Республиканской партии в конгрессе за нерасторопность, за то, что его однопартийцы не смогли вовремя повысить лимит госдолга и отменить Obamacare.