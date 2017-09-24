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03:40 (мск), источник: Известия

Дональд Трамп обвинил Джона Маккейна в обмане избирателей

Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей. Причиной резкой критики американского лидера стало то, что его однопартиец-республиканец не поддержал очередной план реформы здравоохранения. Об этом американский лидер заявил в Twitter.

Источник: AP 2017

«Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был “момент смелости”. Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост (стоимости медицинских страховок — ред.)!» — написал Трамп в Twitter.

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Сенатор Маккейн выступил на текущей неделе против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенную при президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате его голос может стать решающим. Ранее Трамп раскритиковал лидеров Республиканской партии в конгрессе за нерасторопность, за то, что его однопартийцы не смогли вовремя повысить лимит госдолга и отменить Obamacare.

Напомним, республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение. Реформа должна была ослабить конкуренцию и снизить стоимость медобслуживания, но особо не преуспела.

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