Дональд Трамп обвинил Джона Маккейна в обмане избирателей
Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей. Причиной резкой критики американского лидера стало то, что его
Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей. Причиной резкой критики американского лидера стало то, что его
«Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был “момент смелости”. Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост (стоимости медицинских страховок — ред.)!» — написал Трамп в Twitter.
Сенатор Маккейн выступил на текущей неделе против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенную при президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате его голос может стать решающим. Ранее Трамп раскритиковал лидеров Республиканской партии в конгрессе за нерасторопность, за то, что его однопартийцы не смогли вовремя повысить лимит госдолга и отменить Obamacare.
Напомним, республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение. Реформа должна была ослабить конкуренцию и снизить стоимость медобслуживания, но особо не преуспела.