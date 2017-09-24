Доцент медуниверситета заявил об участии в конкурсе по выборам мэра Красноярска

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Доцент красноярского медуниверситета Юрий Тяжельников подал заявление на участие в конкурсе по выборам мэра Красноярска. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба горсовета.

Юрий Тяжельников решил поучаствовать в конкурсе как самовыдвиженец, чтобы «выиграть», заявить о проблемах города и донести идеи по развитию. Доцент предлагает создать агломерацию — в той или иной форме объединить Красноярск и Сосновоборск, Дивногорск, п. Березовка и Емельяново.

С его точки зрения, еще одна проблема Красноярска — транспорт. Вместо разбивающих дороги маршруток кандидат в мэры предлагает пустить внутригородской скоростной электротранспорт.

Ранее о своем намерении участвовать в конкурсе по выборам мэра Красноярска заявляла красноярка исполнительный директор полиграфической компании Sitall Юлия Ганусова.