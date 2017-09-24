В Омске упростили получение соцподдержки

В омском городском Центре социальной поддержки населения упростили процедуру получения помощи. В частности, после анализа предоставляемых гражданам предметов первой необходимости в перечень предоставляемых документов внесены изменения.

Елена Дзюба, директор городского Центра социальной поддержки населения:

— Новый порядок предоставления подержанных вещей и других предметов первой необходимости упрощает процедуру получения социальной помощи отдельными категориями граждан. Так, например, пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей больше нет необходимости собирать целый ряд справок для получения помощи, как это было ранее.

По ее словам, им теперь просто достаточно предъявить удостоверение, подтверждающее их социальный статус. Таким образом, существенно экономится время на хождение различных инстанций.

Чтобы получить материальную помощь омичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в городской Центр социальной поддержки населения по адресам:

— ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, телефон 36−48−23;

— проспект Мира, д. 35б, телефон 22−18−30, 8−913−686−01−42.