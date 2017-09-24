Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем машиностроителя

Источник: govvrn.ru

Воронежская область вместе со всей Россией отмечает день машиностроительного комплекса в воскресенье, 24 сентября. Глава региона Алексей Гордеев и спикер областной думы Владимир Нетесов поздравили работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздников.

Первые лица отметили, что регион является одним из ведущих промышленных центров страны, успехи которого основаны на преобразованиях в машиностроительном комплексе.

— Отрасль вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. На воронежских предприятиях создаются уникальные машины и оборудование, пользующиеся спросом в России и за рубежом. Укрепляются связи производственников с научно-образовательным сообществом. Партнерами воронежских заводов являются крупнейшие отечественные компании, — отметили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.