Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем машиностроителя
Чиновники пожелали работникам отрасли добрых событий в семье и на работе.
Чиновники пожелали работникам отрасли добрых событий в семье и на работе.
Воронежская область вместе со всей Россией отмечает день машиностроительного комплекса в воскресенье, 24 сентября. Глава региона Алексей Гордеев и спикер областной думы Владимир Нетесов поздравили работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздников.
Первые лица отметили, что регион является одним из ведущих промышленных центров страны, успехи которого основаны на преобразованиях в машиностроительном комплексе.
— Отрасль вносит весомый вклад в
Губернатор и спикер облдумы пожелали машиностроителям крепкого здоровья, отличного настроения и добрых событий в семье и на работе.