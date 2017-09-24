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09:02 (мск), источник: Sputnik

Информация о серьезной болезни главы СНБ Рустама Иноятова оказалась уткой

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Информация, распространенная рядом СМИ о серьёзной болезни и коме председателя Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова, оказалась уткой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

На днях телеканал «Узбекистан-24» выложил у себя на сайте короткий видеорепортаж встречи вернувшегося из поездки в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На кадрах главу государства после поездки встречают уже практически похороненный журналистами после инсульта председатель СНБ Рустам Иноятов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов и другие высокопоставленные лица.

Очевидно, что человек, как писали некоторые СМИ, «парализованный на всю жизнь после инсульта», не смог спустя несколько дней после публикаций вполне бодро встречать главу государства.

Напомним, что информацию о состоянии здоровья главы СНБ медиа печатали со ссылкой на местного политолога Усмана Хакназарова, который на регулярной основе публикует статьи, посвященные хитросплетениям узбекской политики. По данным источников Sputnik, за этим вымышленным персонажем скрывается группа журналистов, на протяжении более чем пяти лет готовящая материалы по различным тематикам.

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