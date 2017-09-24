Информация о серьезной болезни главы СНБ Рустама Иноятова оказалась уткой

Источник: Sputnik

На днях телеканал «Узбекистан-24» выложил у себя на сайте короткий видеорепортаж встречи вернувшегося из поездки в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На кадрах главу государства после поездки встречают уже практически похороненный журналистами после инсульта председатель СНБ Рустам Иноятов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов и другие высокопоставленные лица.

Очевидно, что человек, как писали некоторые СМИ, «парализованный на всю жизнь после инсульта», не смог спустя несколько дней после публикаций вполне бодро встречать главу государства.