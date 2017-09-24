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10:05 (мск), источник: РБК

В Германии открылись избирательные участки для выборов в парламент

В Германии начались парламентские выборы, по итогам которых канцлер Меркель может переизбраться на четвертый срок. Одной из интриг выборов является результат, который получат правые радикалы из «Альтернативы для Германии».

Источник: AP 2017

Претенденты на места

Избирательные участки открылись в восемь утра.

По итогам парламентских выборов будут определены состав бундестага и состав правительства на следующие четыре года.

Всего в выборах принимают участие 47 политических партий, если считать лидера гонки ХДС/ХСС единым блоком. Однако в парламент попадут, по данным предвыборных опросов, только шесть из них.

Согласно опросам общественного мнения, по итогам выборов увеличится число партий в парламенте.

К вошедшим в парламент по итогам выборов в 2013 году ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Левой партии и партии «Зеленые» присоединятся Свободная демократическая партия (СвДП) и «Альтернатива для Германии» (АдГ). Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

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Христианский блок ХДС/ХСС лидировал по опросам на протяжении почти всей кампании. По данным соцслужбы Infratest dimap, за неделю до выборов за ХДС/ХСС готовы были проголосовать 37% избирателей. Самую низкую поддержку избирателей христианские демократы продемонстрировали в марте, когда их рейтинг сравнялся с ближайшим конкурентом СДПГ: обе партии набирали по 32%. Но с мая ХДС/ХСС стал увеличивать отрыв.

За социал-демократов собираются голосовать около 20% избирателей, показал тот же опрос. «Альтернатива для Германии» занимает третье место с 12% голосов, «левые» могут получить 9% голосов, СвДП — 10%, а «Зеленых» поддерживают 8% электората.

ХДС/ХСС уже объявил, что их кандидатом на пост канцлера будет Ангела Меркель, возглавляющая правительство с 2005 года. За неделю до выборов о своей поддержке Меркель заявил 51% немецких граждан, свидетельствуют опросы Deutschland Trend.

По результатам голосования парламентарии определят партийные коалиции, самая многочисленная из них выдвинет кандидата на должность канцлера.

Кандидатом в канцлеры от СДПГ стал Мартин Шульц. С 1994 года он являлся членом Европейского парламента, а с 2012 по 2017 год возглавлял его в качестве президента. В начале избирательной гонки, в феврале, Шульц опережал Меркель. Его хотели видеть канцлером 50% граждан, а действующего канцлера — только 34%. Феномен неожиданной популярности даже назвали «эффектом Шульца». Однако к сентябрю его рейтинг упал до 25%.

​Немецкие СМИ объясняли взлет Шульца интересом к нему как к новичку, а также тем, что он вел кампанию как популист.

«Альтернатива для Германии»

Впервые после Второй мировой войны в парламент может пройти праворадикальная партия: на 12% голосов избирателей претендует созданная в 2013 году «Альтернатива для Германии».

На выборах в 2013 году она набрала 4,7% голосов и в парламент не прошла. Популярность партия получила на волне миграционного кризиса, разразившегося после решения Меркель предоставить убежище в стране почти 1 млн мигрантов два года назад.

Партия критиковала Меркель на протяжении последних лет и придерживается жесткой позиции в отношении мигрантов. АдГ предлагает закрыть границы — беженцы должны искать убежища за пределами ЕС; выступает за выход Германии из зоны евро, за ослабление политических институтов Евросоюза и возвращение большинства переданных на уровень ЕС функций обратно национальным правительствам.

АдГ также требует положить конец строительству в Германии и содержанию мечетей на деньги исламских государств и иностранных спонсоров, указывает Deutsche Welle. Внутренние вопросы рекомендует решать как в Швейцарии — посредством референдума.

Также АдГ призывает отменить санкции против России и начать более тесное сотрудничество с Москвой.

Рост популярности АдГ связан с отказом правительства Меркель от специального закона об иммиграции, уверен сооснователь социологической платформы Abgeordnetenwatch Грегор Хакмак. В ФРГ существует закон о переселении и закон об интеграции, но отсутствует специальный документ по иммиграции. АдГ сплотила тех, кто раньше бойкотировал выборы, к ней также примкнула часть протестного электората, которая раньше голосовала за Левую партию, говорит Герд Депенброк, председатель Deutscher Presseclub.

Мигранты, налоги, Турция

Самые популярные в Германии партии, напротив, выступают за усиление Евросоюза, а снятие санкций с России увязывают с исполнением минских соглашений.

Однако главными темами кампании стали миграция и безопасность. Все партии выступают за ужесточение миграционной политики. ХДС/ХСС обещает ограничить приток беженцев, а нелегальных мигрантов депортировать. Решать проблему партия Меркель также намерена за счет заключения соглашений о размещении мигрантов со странами Северной Африки, по аналогии с соглашением между ЕС и Турцией 2016 года (республика принимает у себя нелегальных мигрантов из Европы, а ЕС оказывает им финансовую поддержку). Блок также предлагает ужесточить правила для получения статуса беженца: необходимо будет пройти интеграционные государственные курсы, в том числе языковые и профессиональной подготовки. В то же время блок пока отказался от идеи введения верхнего предела для беженцев.

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СДПГ поддерживает гуманитарную политику в отношении мигрантов и интеграцию их в немецкое общество. Однако партия настаивает на большей вовлеченности членов ЕС в разработку единой миграционной политики.

Обеспечить безопасность, по мнению обеих партий, поможет создание 15 тыс. новых рабочих мест в полиции для противодействия экстремизму и террористическим угрозам. Меркель также заявляет о необходимости увеличить расходы на оборону с 1,2% ВВП до 2%. В СДПГ, в свою очередь, называют увеличение военного бюджета «совершенно ненужным и нереалистичным».

В социальной сфере СДПГ выступает под лозунгом социальной справедливости и предлагает сбалансировать налоговую политику, увеличив нагрузку на граждан с высоким уровнем дохода и снизив ее для населения со средним и низким доходами. СДПГ обещает повысить верхнюю ставку подоходного налога с 42 до 45%, а порог дохода для этой ставки вырастет с €54 тыс. до €76,2 тыс. Увеличится и налог на специальный доход для тех, кто зарабатывает €250 тыс. и больше — с 45 до 48%. Граждан же со средним и низким уровнем заработка освободят от так называемого налога на солидарность, составляющего 5,5%.

Блок ХДС/ХСС обещает не вводить новые налоги, а главной своей целью видит дальнейшее снижение уровня безработицы — ниже 3% к 2025 году. По данным Trading economics, в июле 2017 года безработица в Германии составила 3,7%.

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Самой обсуждаемой международной темой кампании стали отношения с Турцией и США. Шульц и Меркель критиковали президента США Дональда Трампа за его позицию в отношении КНДР. Канцлер ФРГ призывала американского лидера решать проблему переговорами, а не силой.

Также основные кандидаты на пост канцлера единодушно высказались против вступления Турции в ЕС. Поводом для столь категоричной позиции послужили задержания немецких граждан в Турции в конце августа. Кандидаты критиковали и авторитарную политику турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Во время сентябрьских теледебатов Шульц предлагал и вовсе разорвать двусторонние отношения с Анкарой. Меркель с полным прекращением диалога не согласилась, но заметила, что «никогда не видела» Турцию в качестве члена Евросоюза.

Несмотря на различия в программах, после выборов наиболее вероятно создание правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, как было после выборов 2009 и 2013 годов. Если ХДС/ХСС и Свободная демократическая партия Германии наберут больше голосов, чем прогнозируется, они могут создать коалицию и без участия СДПГ. О готовности взять партнером АдГ ни одна из ведущих политических сил не заявляла.

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