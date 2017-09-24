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11:24 (мск), источник: Sputnik.by

Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки уже открыли по всей стране.

Источник: Sputnik.by

По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Избирательные участки начали работать с восьми утра по местному времени, закроются они в шесть часов вечера.

В течение дня также станут известны результаты экзит-поллов — опросов избирателей на выходе из участков. Обычно полученные данные достаточно точно отражают исход голосования.

Ранее социологический институт INSA провел исследование, согласно результатам которого за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель могут отдать свой голос 34% опрошенных.

На втором месте с 21% — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца.

На третьем — правая «Альтернатива для Германии» с 13%.

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