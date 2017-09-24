Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки уже открыли по всей стране.
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки уже открыли по всей стране.
По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Избирательные участки начали работать с восьми утра по местному времени, закроются они в шесть часов вечера.
В течение дня также станут известны результаты
Ранее социологический институт INSA провел исследование, согласно результатам которого за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель могут отдать свой голос 34% опрошенных.
На втором месте с 21% —
На третьем — правая «Альтернатива для Германии» с 13%.