Глава региона поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Источник: Volga News

«Машиностроительный комплекс традиционно занимает важное место в структуре экономики региона и страны в целом. Поэтому развитие машиностроения — один из приоритетов промышленной политики федерального центра и правительства Самарской области», — отмечается в поздравлении главы региона.

«Несмотря на серьезные трудности, нам удалось преодолеть спад в этом секторе экономики. Поступательно развивается авиационно-космическое машиностроение, открыт профильный институт, растет производство автомобилей и автокомпонентов. Доля АвтоВАЗа на авторынке России по итогам 2016 года составила 20%, наблюдается стабильный рост продаж. По итогам августа текущего года он составил 25%. Объем производства комплектующих в регионе за последние три года увеличился более чем на 15 млрд рублей», — назвал ряд важных цифр губернатор.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал региональную инициативу о придании общероссийского статуса празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. До 2020 года будет реализована масштабная программа развития Тольятти, в рамках которой планируется обновить дорожную сеть и социальную инфраструктуру города, сформировать комфортную городскую среду.

«Сегодня для дальнейшего укрепления машиностроения, обеспечения “промышленного рывка” нам нужны абсолютно новые подходы и новый уровень эффективности в использовании существующих механизмов развития. Уверен, что благодаря профессионализму и трудолюбию наших машиностроителей, поддержке федерального центра и региональных властей мы сохраним и упрочим позиции Самарской области как одного из ведущих центров российского машиностроения», — выразил надежду Николай Меркушкин.