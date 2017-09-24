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11:08 (мск), источник: Российская газета

«Они долго не протянут»: как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга

На днях лидеры двух стран обменялись эмоциональными выпадами, а США провели акцию устрашения, направив стратегические бомбардировщики и истребители к границе КНДР. Пхеньян же пообещал, что рано или поздно нанесет «беспощадный превентивный удар» по Вашингтону.

Источник: AP 2017

Хотя к противостоянию между Вашингтоном и Пхеньяном за последние годы все уже привыкли, в последнее время Дональд Трамп и Ким Чен Ын стали воспринимать это очень лично, не стесняясь использовать недипломатическую лексику в адрес оппонента.

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Президент США публично пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой», спрогнозировав быстрый крах КНДР, тогда как Ким Чен Ын выступил с посланием, где назвал Трампа «маразматичным стариком, гангстером и шизофреником». Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил эту перепалку с «дерущимися в детском саду детьми».

Правда, словами все не ограничилось. В субботу самолеты ВВС США провели акцию устрашения. С базы на Гуаме поднялись сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1 В Lancer, к которым вскоре присоединились истребители сопровождения F-15С, взлетевшие с американской базы на Окинаве. Эта группа вплотную подошла к воздушному пространству Северной Кореи на восточном побережье Корейского полуострова, пролетела некоторое время вдоль границы, а затем развернулась обратно.

Мы этим хотели показать, с какой серьезностью относимся к бездумному поведению Северной Кореи.
Дана Уайт
Официальный представитель Пентагона

Американские военные не стали уточнять количество участвовавших в «показательном мероприятии» боевых машин, но по данным южнокорейских СМИ Северную Корею запугивали «не менее двух» стратегических бомбардировщиков в сопровождении четверки истребителей.

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Отметим, что примерно неделю назад США и Южная Корея осуществили аналогичный шаг, когда направили к границе КНДР пару стратегических бомбардировщиков, а также несколько истребителей-«невидимок» F-35 и группу самолетов F-15.

Впрочем, Северная Корея тоже в долгу не осталась. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, пообещал, что в случае попыток агрессии Пхеньян нанесет по Соединенным Штатам превентивный удар с использованием ядерных ракет. Комментируя выпады Трампа в адрес Ким Чен Ына, Ли отметил, что своими словами президент США сделал «неизбежным визит ракет КНДР на материковую территорию США». Глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи при этом добавил, что в случае гибели невинных людей вся ответственность будет лежать на американском лидере.

Между тем

В субботу 23 сентября в районе ядерного полигона КНДР на северо-востоке страны было зафиксировано землетрясение мощностью 3,4 балла. После анализа данных эксперты пришли к выводу, что на этот раз колебания были вызваны причинами природного характера, а не очередными ядерными испытаниями Северной Кореи. По мнению специалистов, произошел крупный обвал породы, что стало следствием взрыва КНДР термоядерной бомбы 3 сентября.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин Валерий Владимирович
"вашингтон должен быть разрушен!"
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