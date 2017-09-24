Американский бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу

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Со времен окончания Второй мировой войны перед каждым матчем лиги исполняется гимн США, который бейсболисты всегда слушают стоя. Во время церемонии перед игрой с «Рейнджерс» из Техаса Максуэлл, выступающий за «Окленд Атлетикс», опустился на колено.

Таким образом он выразил протест президенту США Дональду Трампу, который, как считает Максуэлл, «ограничивает свободу слова и самовыражения» спортсменов.

Поступок Максуэлла — прецедент в бейсболе, но не во всем американском спорте. Годом ранее футболист Колин Кэйперник сделал то же самое, протестуя против «притеснения меньшинств». Так делали еще несколько футболистов NFL, после чего Трамп обвинил игроков в недостатке патриотизма.

«Если игрок хочет привилегии, зарабатывать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему не следует проявлять неуважение к нашему Великому Американскому Флагу (или Стране) и он должен вставать ради нашего Национального Гимна. Если нет, то ты УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!» — заявил Трамп.