Додон: Наше самое большое богатство — то, что в Молдове веками мирно живут вместе представители различных национальностей

«Это самое большое наше достижение как государства, в котором представители различных национальностей чувствуют себя как дома, как на Родине, как в своей семье. Хочу подчеркнуть, что это самое большое богатство Республики Молдова. Тот факт, что рядом с Республикой Молдова всегда и в печали, и в радости находятся и русские, и украинцы, и белорусы, и другие нации, делает нас сильнее. Молдова богата именно этим, мы сильные, потому что мы разные, но в то же время каждый из нас гордится тем, что является гражданином Республики Молдова», — отметил он.