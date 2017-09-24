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11:42 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Наше самое большое богатство — то, что в Молдове веками мирно живут вместе представители различных национальностей

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на открытии Этнокультурного фестиваля, передает aif.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства отметил, что Республика Молдова — это страна, в которой представители различных национальностей веками живут вместе в мире.

«Это самое большое наше достижение как государства, в котором представители различных национальностей чувствуют себя как дома, как на Родине, как в своей семье. Хочу подчеркнуть, что это самое большое богатство Республики Молдова. Тот факт, что рядом с Республикой Молдова всегда и в печали, и в радости находятся и русские, и украинцы, и белорусы, и другие нации, делает нас сильнее. Молдова богата именно этим, мы сильные, потому что мы разные, но в то же время каждый из нас гордится тем, что является гражданином Республики Молдова», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все жители Молдовы, вне зависимости от национальности, должны изучать и знать государственный язык нашей республики молдавский, но руководство страны должно обеспечивать право изучать представителям каждой национальности и свой язык.

«И в Молдове, несмотря на то, что происходит в других странах в регионе, мы гарантируем это право. Вы знаете, что в Молдове есть школы с украинским, болгарским, гагаузским языками обучения, и это правильно», — добавил он.

Глава государства пожелал всем участникам фестиваля уверенности и оптимизма. «Все вместе мы обеспечим достойное будущее для наших детей», — заключил он.

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(Видео)Додон: Наше самое большое богатство — то, что в Молдове веками мирно живут вместе представители различных национальностей
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