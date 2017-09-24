Додон: Наше самое большое богатство — то, что в Молдове веками мирно живут вместе представители различных национальностей
Президент Молдовы Игорь Додон выступил на открытии Этнокультурного фестиваля, передает aif.md.
Президент Молдовы Игорь Додон выступил на открытии Этнокультурного фестиваля, передает aif.md.
Глава государства отметил, что Республика Молдова — это страна, в которой представители различных национальностей веками живут вместе в мире.
«Это самое большое наше достижение как государства, в котором представители различных национальностей чувствуют себя как дома, как на Родине, как в своей семье. Хочу подчеркнуть, что это самое большое богатство Республики Молдова. Тот факт, что рядом с Республикой Молдова всегда и в печали, и в радости находятся и русские, и украинцы, и белорусы, и другие нации, делает нас сильнее. Молдова богата именно этим, мы сильные, потому что мы разные, но в то же время каждый из нас гордится тем, что является гражданином Республики Молдова», — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что все жители Молдовы, вне зависимости от национальности, должны изучать и знать государственный язык нашей республики молдавский, но руководство страны должно обеспечивать право изучать представителям каждой национальности и свой язык.
«И в Молдове, несмотря на то, что происходит в других странах в регионе, мы гарантируем это право. Вы знаете, что в Молдове есть школы с украинским, болгарским, гагаузским языками обучения, и это правильно», — добавил он.
Глава государства пожелал всем участникам фестиваля уверенности и оптимизма. «Все вместе мы обеспечим достойное будущее для наших детей», — заключил он.