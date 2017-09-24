Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Котопоезд из Японии
11:55 (мск), источник: Sputnik.md

В трех городах Молдовы проходят митинги в поддержку президента

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В трех городах Молдовы в воскресенье проходят митинги в поддержку президента республики Игоря Додона и его инициатив.

Источник: Sputnik.md

Речь идет о северной столице страны — Бельцах, а также Кагуле и Новых Аненах. Организаторами манифестаций выступила Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон.

Акции в поддержку молдавского лидера начались с маршей по центральным улицам этих городов, а затем продолжись митингами. В руках у участников акций государственные флаги Молдовы и партийная символика. Люди скандируют: «Референдум», «Хотим досрочные выборы», «Правительство в отставку», «Молдова», «За президента», «Победа».

Основной посыл митингов — выражение солидарности с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

Ранее Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума.

«Сегодня 24 сентября. В соответствии с указом президентом должен был быть осуществлен референдум. Власть испугалась этого. Шесть судей КС запретили народу Молдовы высказать свое мнение по вопросам, которые выдвинул президент Молдовы референдум. Мы должны им сегодня ответить — «Нет этой власти. Нет этому режиму», — сказал депутат-социалист Владимир Цуркан.

Противостояние в верхних эшелонах власти

Конфронтация в верхних эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем.

Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза.

Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.

В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовал парламент.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление
Кошмарное ДТП на выезде из Кишинева: автомобиль вдребезги
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
Минобороны опубликовало фотографии техники спецназа США в Сирии
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Скончался американский певец Чарльз Брэдли
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь